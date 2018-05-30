"Отношения с Украиной зашли в такую ж*пу": Ахеджакова призвала "поднять хайп" и помочь Сенцову

Известная советская и российская кино - и театральная актриса Лия Ахеджакова, известная активной поддержкой Украины в России, считает, что отношения двух государств зашли в "ж*пу".

"Наши отношения с Украиной зашли в такую ж*пу, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Нужны мощные три-четыре человека, которым мы отдадимся как артисты", - сказала Ахеджакова в интервью, опубликованном в Facebook на странице "Радио Свобода".

Она также призвала коллег "поднять хайп" и помочь Олегу Сенцову.

"Мы должны поднять хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Потому что Сенцов - это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной. И пол-России поддерживает это и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс", - заявила актриса.

Ранее Лия Ахеджакова прямо высказалась об аннексированном полуострове.