"Босоножки под шубу". В Сети высмеяли наряд Волочковой в отпуске на Кипре: фото

42-летняя скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Кипре, поделилась в своем блоге новым фото, вызвавшим бурные обсуждения среди подписчиков.

На снимке, опубликованном в Instagram, Анастасия позирует в платье "в пол", босоножках и меховой накидке. Многие подписчики не оценили летний образ Волочковой.

"Просто поверьте тем, кто имеет вкус и стиль, шубе летом на курортах это моветон", "В шубе и в босоножках...", "Боа и меха носят только руссо туристо. Ни одна уважающая себя европейская дама меха не нацепит...", "Платье-гжель сменить! Однозначно!", "На Кипр - в шубе. Мощно", "Всегда такие странные позы и наряды...", - написали комментаторы.

Поскольку каждый пост балерины вызывает шквал негативных откликов, Волочкова подписи к фото заявила, что ее критики умеют "радоваться только приняв на грудь". Знаметитость посоветовала подписчикам быть добрее, чтобы жить так же роскошно, как она.

"И не судите всех по себе. Стремитесь быть добрыми, и у вас тоже будет роскошная жизнь, как у меня", - написала балерина.

Напомним, Сеть взбудоражил и другой снимок Волочковой, где она предстала практически полностью обнаженной и заявила, что негативные комментарии слышит только ее "попа".