"Желающих мочить п*даров было достаточно". Травести-дива Монро в Киеве сходила на гей-парад, фото

Телеведущая, блогер, травести-дива Монро в Киеве посетила ежегодный гей-парад и показала фотографию с мероприятия.

На акции "желающих "мочить п*даров" было достаточно", говорится на странице ведущей в Instagram.

"...спасибо Нацполиции, организаторам и волонтерам за четкие и слаженные действия, которые не позволили произойти столкновениям участников и противников…", — подписала снимок ведущая.

Напомним, в Киеве 17 июня прошел ежегодный гей-парад — "Марш равенства в поддержку ЛГБТ", в нем, в частности, приняла участие депутат Европарламента Ребекка Хармс. Узнать больше о мероприятии можно здесь.