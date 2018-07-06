"Как русалка". Ани Лорак похвасталась снимком из офиса

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Интернет фотографию, на которой она запечатлена в офисе в черной маечке с глубоким декольте и в расклешенных от колен джинсах.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 16 часов он собрал более 77 тысяч лайков.

"Сегодня (в четверг, 5 июля, — Ред.) немного поработала в офисе! Как ваши дела?", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Как русалка))", — считает kuzmichevanna. "Какие классные джинсы", — похвалила masya7893. "Всегда красотка", — написала ta__sveta.

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".