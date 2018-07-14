"Космический восторг!!!". Дима Билан похвастался снимками с легендарным рок-музыкантом

Российский певец Дима Билан выложил в Интернет фотографии с легендарным британским рок-музыкантом — вокалистом рок-группы The Rolling Stones Миком Джаггером.

Снимки были сделаны на благотворительном гала-ужине (мероприятие состоялось в столице РФ Москве), говорится на странице Билана в Instagram.

"Очень рад знакомству…, одним словом — космический восторг!!! Ведь он это невероятный ком энергии, необузданной, как вулкан, водопад — таким его чувствую и знает весь мир!!! Как будто нелогично тративший и отдающий всего себя людям, как в последний раз!!! Таких уже совсем мало или почти нет…", — подписал фото артист.

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".