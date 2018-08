Мадонна роскошно украсила обложку модного глянца: фото

Известная американская певица Мадонна накануне своего 60-летия снялась для обложки итальянского Vogue.

Как сообщает издание WWD, знаменитость рассказала в интервью о переезде в Португалию, где она намерена помогать сыну Дэвиду заниматься футболом.

Мадонна добавила, что планирует больше внимания уделять детям. Исполнительница призналась в своей страсти к музыке и лошадям.

"Певица счастлива и полна любви, и это сразу видно на фото", – отмечает креативный директор Vogue Italia Джованни Бьянко.

Съемка получила название "Just one Day out of Life", а читатели увидят новый номер глянца 3 августа.

На снимках Мадонна позирует в черной одежде от Saint Laurent на территории поместья Хердаде-ду-Перу 18 века, которое находится в 30 километрах от Лиссабона. Локацией для съемки также стали улицы столицы Португалии и любимый бар певицы, где она слушает португальскую и африканскую музыку.

