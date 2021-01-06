Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря

Роскошная Ирина шейк разделась для откровенного постера в лимитированной серии звездного календаря на Новый год 2021.
Российская модель Ирина Шейк взбудоражила Сеть горячим снимком, который она сделала для журнала V Magazine. Ирина Шейк в прозрачном кружевном белье украсила собой праздничный календарь на 2021 год, в котором все модели появились в пикантных образах.
"Заехали в студию на 30 минут, вот что у нас получилось...", - подписала она фото, которое снимала с фотографом Rowan Papier.
На фото Ирина позирует в черном белье на коленках, заведя руки за спину и демонстрируя в полном объему аппетитные ягодицы и стройную фигуру.
Молодая мама Ирина Шейк произвела фурор среди своихьпоклонников.
"Ира самая красивая топ-модель",
"Пушка",
"Обычная русская девочка",
"Великолепная работа",
"Красотка",
"Шикарно - наша девушка", - пишут ей в комментариях.
Кроме того, Ирину массово поздравляют с днем рождения, который у нее 6 января.
Ранее экс-NiKita Анастасия Кумейко не удержала пышную грудь в крошечном бикини