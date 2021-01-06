Горячая Ирина Шейк снялась для откровенного календаря

Ирина Шейк / instagram.com/IrinaShayk/

Российская модель Ирина Шейк взбудоражила Сеть горячим снимком, который она сделала для журнала V Magazine. Ирина Шейк в прозрачном кружевном белье украсила собой праздничный календарь на 2021 год, в котором все модели появились в пикантных образах.

"Заехали в студию на 30 минут, вот что у нас получилось...", - подписала она фото, которое снимала с фотографом Rowan Papier.

На фото Ирина позирует в черном белье на коленках, заведя руки за спину и демонстрируя в полном объему аппетитные ягодицы и стройную фигуру.

Молодая мама Ирина Шейк произвела фурор среди своихьпоклонников.

Ирина Шейк / Instagram

"Ира самая красивая топ-модель",

"Пушка",

"Обычная русская девочка",

"Великолепная работа",

"Красотка",

"Шикарно - наша девушка", - пишут ей в комментариях.

Кроме того, Ирину массово поздравляют с днем рождения, который у нее 6 января.

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