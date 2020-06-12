Танці з зірками 2020 - список участников заинтриговал сеть

Организаторы проекта Танці з зірками 2020 показали список звезд, которые в перспективы смогут стать участниками нового сезона шоу.
Телеканал 1+1 официально продлил проект Танці з зірками на новый сезон, который начнется с осени. Теперь, чтобы подразнить поклонников, телеканал опубликовал список, звезд, которые в принципе когда-то смогли стать участниками шоу.
Организаторы Танців з зірками 2020 предлагают узнать, кто бы из этих звезд мог бы стать участником нового сезона проекта.
"Сейчас имена танцовщиков и их звездных партнеров остаются тайной, но у тебя есть шанс проверить свою интуицию. Попробуешь угадать, кто из этих звезд станет участником нового сезона Танцев со звездами", - говорится в сообщении
Список потенциальных участников Танці з зірками 2020
- Dan Balan
- Екатерина Осадчая
- Егор Гордеев
- NK
- Роман Сасанчин
- Мила Кунис
- ПТП
- Александра Зарицкая
- Ольга Сумская
- Антон Птушкин
- Jerry Heil
- Тарас Тополя
Организаторы предлагают постоянно следить за новостями, чтобы не пропустить начало оглашения участников.
Напомним, недавно главный судья Танцев со звездами Украина Влад Яма предложил поиграть поклонникам в игру - они предлагали ему участников, которых хотели бы увидеть.