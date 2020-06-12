Танці з зірками 2020 - список участников заинтриговал сеть

Танці з зірками 2020 - кто может стать участником / 1+1

Телеканал 1+1 официально продлил проект Танці з зірками на новый сезон, который начнется с осени. Теперь, чтобы подразнить поклонников, телеканал опубликовал список, звезд, которые в принципе когда-то смогли стать участниками шоу.

Организаторы Танців з зірками 2020 предлагают узнать, кто бы из этих звезд мог бы стать участником нового сезона проекта.

"Сейчас имена танцовщиков и их звездных партнеров остаются тайной, но у тебя есть шанс проверить свою интуицию. Попробуешь угадать, кто из этих звезд станет участником нового сезона Танцев со звездами", - говорится в сообщении

Список потенциальных участников Танці з зірками 2020

Dan Balan

Екатерина Осадчая

Егор Гордеев

NK

Роман Сасанчин

Мила Кунис

ПТП

Александра Зарицкая

Ольга Сумская

Антон Птушкин

Jerry Heil

Тарас Тополя

Организаторы предлагают постоянно следить за новостями, чтобы не пропустить начало оглашения участников.

Напомним, недавно главный судья Танцев со звездами Украина Влад Яма предложил поиграть поклонникам в игру - они предлагали ему участников, которых хотели бы увидеть.