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Танці з зірками 2020 - список участников заинтриговал сеть

12 июня 2020, 20:12

Организаторы проекта Танці з зірками 2020 показали список звезд, которые в перспективы смогут стать участниками нового сезона шоу.

Танці з зірками 2020
Танці з зірками 2020 - кто может стать участником / 1+1

Телеканал 1+1 официально продлил проект Танці з зірками на новый сезон, который начнется с осени. Теперь, чтобы подразнить поклонников, телеканал опубликовал список, звезд, которые в принципе когда-то смогли стать участниками шоу.

Организаторы Танців з зірками 2020 предлагают узнать, кто бы из этих звезд мог бы стать участником нового сезона проекта.

"Сейчас имена танцовщиков и их звездных партнеров остаются тайной, но у тебя есть шанс проверить свою интуицию. Попробуешь угадать, кто из этих звезд станет участником нового сезона Танцев со звездами", - говорится в сообщении

Список потенциальных участников Танці з зірками 2020

  • Dan Balan
  • Екатерина Осадчая
  • Егор Гордеев
  • NK
  • Роман Сасанчин
  • Мила Кунис
  • ПТП
  • Александра Зарицкая
  • Ольга Сумская
  • Антон Птушкин
  • Jerry Heil
  • Тарас Тополя
  • Танці з зірками 2020 Танці з зірками Instagram
  • Танці з зірками 2020 Танці з зірками Instagram
  • Танці з зірками 2020 Танці з зірками Instagram
  • Танці з зірками 2020 Танці з зірками Instagram
  • Танці з зірками 2020 Танці з зірками Instagram
  • Танці з зірками 2020 Танці з зірками Instagram

Организаторы предлагают постоянно следить за новостями, чтобы не пропустить начало оглашения участников.

Напомним, недавно главный судья Танцев со звездами Украина Влад Яма предложил поиграть поклонникам в игру - они предлагали ему участников, которых хотели бы увидеть.

Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн новости шоу бизнеса Телеканал 1+1 Танці з зірками
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