Астролог посоветовал Украине изменить дату празднования Дня независимости

Украине нужно перенести празднование Дня независимости / УНИАН

Чтобы стать по-настоящему независимой, Украине нужно сделать две вещи - перенести дату празднования Дня независимости и изменить слова Гимна. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"24 августа 1991 года Солнце вошло в первый градус Девы, а Дева — это всегда знак зависимости. Пока мы не изменим дату, важную для нашей государственности, наша страна всегда будет от кого-то зависеть"- отметил экперт.

Росс назвал дату, которая будет идеальной для празднования - это 22 января.

Читайте такжеЛузеры Водолеи и везунчики Близнецы. Гороскоп на август-2018 для всех знаков Зодиака"22 января у нас отмечается День соборности Украины. Этот день под знаком Водолея, а Водолей всегда дает возможность стать окончательно и бесповоротно стране независимой. Это — благоприятная дата. Почему бы и День независимости не отмечать тоже 22 января?" - сказал он,добави, что в противном случае наша страна всегда будет не субъектом, а объектом геополитики.

Также Росс посоветовал изменить украинский Гимн.

"Наш Гимн в каком-то смысле пророческий. Не стоит оставлять в нем слова: "Ще не вмерла України ні слава, ні воля…", "Душу й тіло ми положим за нашу свободу…". Надо избавляться от такого Гимна, по крайней мере, изменить его слова", - объяснил эксперт.

Как пример он привел хорватский Гимн, и посоветовал сделать украинский в таком же стиле. "Гимн Хорватии способствовал тому, что хорваты очень быстро обрели независимость, тут же вывели все сербские войска со своей территории, и сейчас у них все нормально", - резюмировал он.