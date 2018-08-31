Великолепный месяц: астролог рассказал, каким будет сентябрь-2018

Планеты сулят успешный сентябрь-2018

Астролог Влад Росс прогнозирует, что сентябрь 2018, в отличие от напряженного и катастрофичного августа, будет "прекрасным".

"Если коротко – это будет великолепный сентябрь на высоких скоростях. То, что люди не могли сделать на протяжении последних двух-трех месяцев, легко удастся реализовать в сентябре", - рассказал Росс в комментарии "Главреду".

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньги1-4 сентября, по словам астролога, идеальное время для контактов, связей, заключения договоров и подписания важных контрактов. Также в этот период можно смело менять место трудоустройства и покупать любые средства передвижения.

Росс предупредил, что 7-9 сентября будет новолуние, поэтому возможно предательство друзей, разочарование в планах и проектах, сложные ситуации.

"Поскольку в это время будет аспект к Нептуну – символу иллюзий и обманов, вас могут "кидать", обманывать, легко можно попасться на удочку соблазна", - отметил он.

Но негативный период будет недолгим, и уже 10-17 сентября наступит самый удачный период месяца.

"Начнется супермощный, обалденный аспект между Юпитером и Плутоном на растущей Луне. Это – "аспект миллионеров". Это даст творческую конфигурацию, большую череду важных предложений, которые могут иметь "эффект разорвавшейся бомбы. А вообще 11 сентября – самая лучшая дата месяца", - рассказал эксперт.

По его словам, этот период будет идеальным для открытия нового бизнеса, крупных инвестиций, покупки авто.

Читайте такжеНазваны самые завистливые знаки ЗодиакаС другой стороны, 9 сентября сложится непростая ситуация в любовных делах и семейных взаимоотношениях, из-за этого могут начать рушиться браки.

"Не рекомендую вступать в брак 9-30 сентября, потому что Венера в Скорпионе может означать вдовство, то есть кто-то из супругов уйдет из жизни раньше, либо этот брак будут ждать какие-то экстремальные ситуации", посоветовал астролог.

Катастрофические ситуации и аварии возможны с 15 по 19 сентября, потому лучше не летать самолетами и далеко не выезжать.

25 сентября - нас ждет полнолуние, что, по словам Росса, откроет негативный период.

"С 24 по 26 сентября надо быть готовыми к ударам по здоровью и кризисным ситуациям, потому в эти дни лучше сидеть "тише воды, ниже травы", не предпринимать никаких важных действий", - сказал он.

Читайте такжеСтали известны самые неудачливые знаки ЗодиакаТакже в этот период возможно обострение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, высока вероятность, химических атак и отравлений в результате применения химического оружия.

"В Украине в эти дни могут случиться какие-то выбросы в атмосферу или возникнуть аварийные ситуации, особенно на химических предприятиях", - резюмировал астролог.