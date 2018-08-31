Великолепный месяц: астролог рассказал, каким будет сентябрь-2018

31 августа 2018, 06:35

Влад Росс составил позитивный гороскоп на первый месяц лета.

гороскоп, планеты, астрология
Планеты сулят успешный сентябрь-2018

Астролог Влад Росс прогнозирует, что сентябрь 2018, в отличие от напряженного и катастрофичного августа, будет "прекрасным".

"Если коротко – это будет великолепный сентябрь на высоких скоростях. То, что люди не могли сделать на протяжении последних двух-трех месяцев, легко удастся реализовать в сентябре", - рассказал Росс в комментарии "Главреду".

Читайте такжеКакой знак Зодиака притягивает деньги1-4 сентября, по словам астролога, идеальное время для контактов, связей, заключения договоров и подписания важных контрактов. Также в этот период можно смело менять место трудоустройства и покупать любые средства передвижения.

Росс предупредил, что 7-9 сентября будет новолуние, поэтому возможно предательство друзей, разочарование в планах и проектах, сложные ситуации.

"Поскольку в это время будет аспект к Нептуну – символу иллюзий и обманов, вас могут "кидать", обманывать, легко можно попасться на удочку соблазна", - отметил он.

Но негативный период будет недолгим, и уже 10-17 сентября наступит самый удачный период месяца.

"Начнется супермощный, обалденный аспект между Юпитером и Плутоном на растущей Луне. Это – "аспект миллионеров". Это даст творческую конфигурацию, большую череду важных предложений, которые могут иметь "эффект разорвавшейся бомбы. А вообще 11 сентября – самая лучшая дата месяца", - рассказал эксперт.

По его словам, этот период будет идеальным для открытия нового бизнеса, крупных инвестиций, покупки авто.

Читайте такжеНазваны самые завистливые знаки ЗодиакаС другой стороны, 9 сентября сложится непростая ситуация в любовных делах и семейных взаимоотношениях, из-за этого могут начать рушиться браки.

"Не рекомендую вступать в брак 9-30 сентября, потому что Венера в Скорпионе может означать вдовство, то есть кто-то из супругов уйдет из жизни раньше, либо этот брак будут ждать какие-то экстремальные ситуации", посоветовал астролог.

Катастрофические ситуации и аварии возможны с 15 по 19 сентября, потому лучше не летать самолетами и далеко не выезжать.

25 сентября - нас ждет полнолуние, что, по словам Росса, откроет негативный период.

"С 24 по 26 сентября надо быть готовыми к ударам по здоровью и кризисным ситуациям, потому в эти дни лучше сидеть "тише воды, ниже травы", не предпринимать никаких важных действий", - сказал он.

Читайте такжеСтали известны самые неудачливые знаки ЗодиакаТакже в этот период возможно обострение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, высока вероятность, химических атак и отравлений в результате применения химического оружия.

"В Украине в эти дни могут случиться какие-то выбросы в атмосферу или возникнуть аварийные ситуации, особенно на химических предприятиях", - резюмировал астролог.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп Влад Росс гороскоп сентябрь 2018
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:26
Погода в последний день лета: синоптики рассказали, где ждать жару до +34 градусов
08:04
Зрада или перемога: как Россия стала крупнейшим инвестором Украины мнение
07:54
В Раде пригрозили уничтожить "кацапские войска" в Азовском море "за 5 минут"
07:37
Газ для населения, ограничения скорости, пункты пропуска и школы: что меняется в Украине с 1 сентября Видео
07:23
Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации
07:12
"Порошенко надел камуфляж главпатриота": что стоит за планами Киева о разрыве "дружбы" с Россией
06:53
Зачем Путин затеял невиданные военные учения мнение
06:35
Великолепный месяц: астролог рассказал, каким будет сентябрь-2018
06:12
"Трибунал устроим": экс-депутат Госдумы рассказал, когда Путина могут отстранить от власти
06:12
Эксперт рассказал, как Россия может "не пустить" Украину в НАТО
05:48
Названы самые лицемерные знаки Зодиака
04:43
Ученые назвали страну с самой высокой смертностью от алкоголя
04:14
Танцевальный флешмоб на границе с Польшей набирает популярности в Сети, опубликовано видео Видео
04:01
Словацкий реформатор предупредил: без сотрудничества с МВФ Украину ждет дефолт
03:39
"Татуировка отлично выглядит". Одесская Барби в купальнике покрасовалась в опасной позе
03:07
"Хочется кого-то отметелить": Ницой ополчилась против Минобразования
02:28
"Безумно красивая малышка": солистка "ВИА Гры" похвасталась стройными ногами
01:57
Эксперт объяснил, почему РФ вышла в лидеры по инвестициям в Украину
01:31
"Стоит помнить, сколько оружия у населения на руках": политолог оценил риски предоставления автокефалии УПЦ Видео
00:42
YouTube огласил список самых популярных клипов лета-2018 Видео
00:10
В Виннице задержан подозреваемый в расстреле матери 6-летней девочки Видео
30 августа, четверг
23:45
"Диор-крошка": plus-size модель Эшли Грэм взволновала фанатов снимками в нижнем белье
22:59
Официально: главный тренер "Зари" ушел со своего поста после вылета команды из ЛЕ
22:48
Украина провела стрельбы в Черном море
22:33
В России начался тест новой технологии для блокировки Telegram
22:24
Госдеп потребовал от России прекратить "кошмарить" суда в Азовском море
22:05
Городской совет Черновцов объявил бойкот ЛГБТ-сообществам
21:38
Жерару Депардье выдвинули обвинение в изнасиловании и домогательствах
21:30
РБ Лейпциг - Заря - 3:2. Заря вылетела из ЛЕ. Видео голов
20:59
Лорак побаловала своих поклонников фотоснимком без юбки
20:49
Врачи рассмотрели в недуге Кобзона "афтограф Чернобыля"
20:33
"Холодная война": СМИ гадают, придет ли Алла Пугачева на похороны Кобзона
20:04
"Я раздавлю вас!": Олланд рассказал, как Путин кричал на Порошенко на переговорах в Минске
19:54
В Конотопе задержанный педофил признался в растлении сотен детей Видео
19:34
"РБ Лейпциг" — "Заря": прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы
19:13
Названа стоимость наследства Иосифа Кобзона
18:56
Из Иловайского котла было еще несколько выходов - Муженко
18:27
Тимошенко сверкнула грудью в откровенной майке
18:22
У Путина прокомментировали планы Киева денонсировать договор о дружбе с Россией
17:59
Порошенко определился с главой своего предвыборного штаба - СМИ
17:35
"Армія! Мова! Віра!": СМИ назвали автора предвыборной рекламы Порошенко
16:54
"Ура! Я дома!": София Ротару вернулась в Украину после госпитализации в России
16:46
Добрый дедушка Путин пока не попал в мавзолей мнение
16:42
Чат із актрисою Наталею Сумською
16:33
Составлен топ-100 самых влиятельных людей Украины
16:21
Забавный папа: Энрике Иглесиас покорил поклонников трогательным видео с детьми
16:20
1+1 media представила новый бизнес-юнит новости компании
16:07
"Дружба" с Россией: как Порошенко и Ко разводят украинцев мнение
16:02
Эксперт спрогнозировал в Украине политические бои без правил
15:47
"Слава Украине!": украинский журналист довел до белого каления спикера МИД РФ Захарову
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять