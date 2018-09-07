Ученые объяснили, почему вредная еда такая вкусная

Почему вредная еда - вкусная / 1zoom.ru

Специалисты из Йельского университета научно выяснили, почему порою так хочется съесть чего-нибудь вкусненького, даже если человек не голоден.

Просто насыщенная углеводами и жирами пища активирует в мозге систему вознаграждения, пишет Telegram-канал "Почему?"

В ходе эксперимента 200 добровольцам показывали фото различных вредностей: сладких, жирных и богатых углеводами. Участники должны были оценить количество калорий изображенных продуктов, а также сказать, сколько они готовы выложить за покупку каждого из них. При этом участники весьма точно угадывали калорийность жирных продуктов, а вот в продуктах с высокой долей углеводов ориентировались довольно плохо.

Читайте такжеУченые определили время для завтрака и ужина, чтобы похудетьБольше всего респонденты готовы были заплатить именно за продукты, насыщенные как жирами, так и углеводами. Сканирование мозга показало, что при виде соответствующих изображений происходит активация гораздо большего количества нейронов в центре вознаграждения. Реакция была более сильной даже по сравнению с любимыми продуктами, некоторыми сладостями или более калорийной пищей. Реакция мозга была однозначна: лишь сочетание углеводов и жиров доставляет наибольшее удовольствие.

С точки зрения эволюции, это может показаться нелогичным: наши предки в основном ели естественные продукты, где редко встречались вместе жиры и углеводы. Например, те же пончики (17 граммов углеводов и 11 граммов жира) вошли в нашу жизнь лишь в середине XIX века. Остается предположить, что человеческий мозг просто реагирует на относительно новое сочетание и не в силах справиться с соблазном.

Ранее ученые назвали 10 блюд, которые больше всего вредят организму. При этом ряд блюд рекламируются как диетические.

Также ученые поставили под сомнение миф о пользе кокосового масла. Эксперты по питанию настаивают, то продукт является опасным.

Напомним, как выяснили ученые из Стэнфордского университета, после хлопьев с молоком на завтрак даже у абсолютно здоровых людей начинаются резкие скачки уровня сахара в крови, а это очень опасно.