Диетолог развенчала мифы о яблоках и зеленом чае

В яблоках не содержится больше всего железа, а зеленый чай не всем можно пить, сообщила диетолог / 1zoom.ru

Врач-диетолог, иммунолог и генетик Людмила Гончарова развенчала мифы о яблоках и о зеленом чае — больше всего железа не в яблоках, а зеленого чая нельзя пить много.

Больше всего железа содержится в говядине, рассказала медик в интервью Українським новинам.

По ее словам, в яблоках есть трехвалентное железо, оно не усваивается, поскольку слишком большое и не может войти в клетку, а в говядине содержится двухвалентное железо, которое "отлично заходит".

"Зеленый чай. Все говорят — "пейте литрами зеленый чай, это как вода, все у вас будет отлично". Там есть различные вещества. Если он вообще вам не подходит, может являться ядом", — предупредила собеседница.

Гончарова подчеркнула, что зеленый чай слишком сильно стимулирует нервную систему, и человек не успевает думать. "Но зеленый чай не лекарство, он может проактивизировать силы, простимулировать, но не каждый день по три чашки…", — добавила врач.

Ранее диетолог Людмила Бабич говорила, что зеленый чай без сахара фактически можно считать жиросжигателем — чтобы усвоить напиток организму нужно в среднем потратит 60-70 калорий, а в самом напитке калорий нет.