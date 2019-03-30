Диетолог рассказал о важной функции соли в организме

В организме соль отвечает за передачу нервных импульсов, сообщил диетолог / krot.su

Диетолог Андрей Маковецкий сообщил, что в организме соль, в первую очередь, отвечает за передачу нервных импульсов, человек может прожить без соли около месяца.

Соль — один из самых нужных и важных для организма минералов, рассказал эксперт АиФ-Украина.

По словам собеседника, если нервные импульсы не будут передаваться, возможны нешуточные проблемы с нервными окончаниями — могут неметь ноги, руки, лицо.

"Может постоянно чувствоваться слабость, поскольку импульсы нервные не будут передаваться ни к мозгу, ни к мышцам. Поэтому у человека будет достаточно высокий уровень заболеваемости, связанной с мышцами, мозгом или сердцем", — подчеркнул диетолог.

Читайте такжеМолодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продуктыМаковецкий добавил, что употребление слишком большого количества соли вредит организму, из-за этого может испортиться сон, могут возникнуть красные следы под глазами и появиться камни в почках.

Ранее в США ученые из Нью-Йоркского исследовательского института мозга выяснили, что соль вызывает высокое кровяное давление, может быть причиной преждевременного старения и инсульта.