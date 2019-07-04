Врач рассказал, чем грозит замена каблуков на кроссовки в течении дня

Врачи предупредили о вреде смены обуви / oum.ru

Эксперт рассказал, как смена туфлей на шпильке на кроссовки в течении одного дня вредит здоровью.

Злоупотребление обувью на каблуке грозит риском возникновения микронадрыва связок и возникновения стресса в организме, рассказал специалист по спортивной медицине Зураб Орджоникидзе РИА Новости.

По словам эксперта, спортивная обувь хорошо сказывается на здоровье, но и тут есть исключения.

"Следуетзаметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и, наоборот, резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла, - подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести", - отметил специалист.

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