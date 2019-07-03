Ученые выяснили, что случается с мозгами людей из-за сильного перепоя

Алкоголь. Иллюстративное фото / vokrugsveta.ua

Группа ученых из Ольстерского университета (Ирландия) после долгих исследований установили, что происходит с мозгом человека после того, как он ночью злоупотребил спиртными напитками.

Об этом сообщает специализированное издание Addictive Behaviors Reports. Всего ученые набрали 43 добровольца из числа посетителей пабов (как мужчин, так и женщин).

Каждый день волонтерам после бурного возлияния предлагалось оценить свое настроение, силу похмелья, а также пройти ряд тестов на когнитивные способности, состояние рабочей памяти и т.д. Аналогичные тесты они проходили и в "трезвые" дни.

Исследование подтвердило, что "с бодуна" у людей не только резко ухудшается настроение, но и явный сбиваются когнитивные функции.

Участники эксперимента смогли вспомнить гораздо меньше слов, отличались замедленной реакцией, худшими двигательными навыками и сильно ошибались в тестах.

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