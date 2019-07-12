Диетолог объяснила особенности употребления латте

Латте не стоит пить между приемами пищи, посоветовала диетолог / Скриншот видео с youtube.com

Напиток, состоящий из кофе и молока — латте — не стоит употреблять между приемами пищи, поскольку он достаточно калорийный.

Латте считается перекусом, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Эксперт отметила, что, когда в кофе добавляют молоко или сливки, снижается раздражающее действие кофеина на слизистую оболочку желудка.

"Но в таком случае необходимо также регулировать количество молока. Ведь оно содержит жир и молочный сахар — лактозу… Если выпили латте — это считается перекус...", — добавила диетолог.

Также Фус сообщила, что безопасно в день пить до трех чашек кофе, если при этом не пить чай.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова написала, что здоровый взрослый человек в день может употреблять 400 мг кофеина, такая доза кофеина содержится в четырех чашках кофе объемом 250 мл.