Доктор Комаровский объяснил, чем нельзя кормить детей до 4 лет

Детей до 4 лет нельзя кормить плотными продуктами, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский предупредил, что детей до 4 лет нельзя кормить плотными продуктами и продуктами, которые плохо жуются.

Ребенку до 3 лет нельзя давать фрукты с косточками и неочищенные фрукты, написал медик на своей странице в Instagram.

Доктор Комаровский предупредил, что нужно быть особо осторожными, включая в рацион маленьких детей семечки, орехи, твердые фрукты и овощи, ириски, леденцы и попкорн.

"…у детей младшего возраста имеет место опасное сочетание нескольких факторов - дети уже умеют кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать… у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка, то есть им сложнее очистить дыхательные пути при попадании туда инородного тела", - отметил эксперт.

По словам кандидата наук, риск того, что ребенок может поперхнуться возрастает после того, как у него появляются зубы. "…после появления зубов первые 6-12 месяцев реально опасные", - предупредил врач.

Ранее Евгений Комаровский написал, что свинина не несет опасть для детей и, если религия позволяет, этот вид мяса стоит есть. Медик отметил, что в детское меню лучше включать качественную свинину умеренной жирности.