Магнитные бури в августе-2019: эксперт рассказала, как уберечься

Во время магнитных бурь "сбивается" гормональный фон / bashinform.ru

Главным способом профилактики влияния магнитных бурь на состояние здоровья является регулярная забота о состоянии своего здоровья, заявила врач-невропатолог Юлия Ивченко.

Говоря о грядущих магнитных бурях в августе-2019, она обратила внимание на то, что укрепить организм помогают три основных фактора: здоровый сон, уменьшение стрессов, а также правильное питание.

Медик также посоветовала за несколько дней до начала магнитных бурь исключить из рациона сладкое и жареное – такая пища влияет на метаболизм, может сгущать кровь и снижать стрессоустойчивость.

Читайте такжеЗемлю накрыла сильнейшая магнитная буря: ученый предупредил об опасностяхВ то же время для укрепления сердца и сосудов Ивченко рекомендовала продукты, богатые магнием (сухофрукты, печеная картошка) и калием (морская рыба).

Она также подчеркнула, что во время магнитных бурь "сбивается" гормональный фон. А привычка ложиться спать после 2 часов ночи и много пользоваться гаджетами только усугубляет эту проблему.

Врач добавила, что больше всего на геомагнитные колебания реагируют мелатонин, адреналин и кортизол.

Ивченко рассказала, что необходимо постоянно, каждый день, работать над своим здоровьем: "Тогда организм станет более выносливым. Ведь даже здоровые люди могут чувствовать магнитные бури, просто с меньшей интенсивностью".

Отметим, что по словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала эксперт.