Ученые назвали идеальный продукт для людей с повышенным давлением

Сыр моцарелла приведет давление в норму / Фото: Depositphotos

В Британии диетологи в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что регулярное употребление сыра моцареллы способно нормализировать артериальное давление у пациентов.

Как сообщает Express, этот молочный продукт полезен, поскольку содержит минимальное количество жира и соли.

Специалисты напоминают, что гипертоникам важно контролировать ежедневное присутствие в рационе соленых и жирных продуктов питания.

Людям с повышенным давлением, по мнению медиков, необходимо употреблять и другие сорта белого сыра. Полезными будут фета и козий сыр, а также творог с пониженным процентов жирности.

Напомним, ученые пришли к выводу, что при повышенном артериальном давлении снизить цифры на тонометре даже при помощи лекарств будет проблематично, если температура в помещении не соответствует норме.