Собачка на побегушках: что не так с Днем независимости Украины

Влад Росс рассказал, почему Украине сложно стать по-настоящему независимым государством / УНИАН

Чтобы Украина стала по-настоящему независимой – и от России, и от Европы, и от США, ей достаточно сменить день самого важного государственного праздника и "точку отсчета". Сейчас таковым является День Независимости Украины, который с 1991 года отмечается 24 августа. Такое мнение в комментарии Главреду выразил астролог Влад Росс.

"Наш День независимости – под знаком Девы. А Дева – это знак зависимости: тот, кто родился под этим знаком, всегда будет нуждаться во влиятельном покровителе, хозяине, наставнике – всегда будет от всех зависеть. Символ Девы – это собачка на привязи, собачка на побегушках", - отметил он.

Читайте также"Гимн рабов": астролог объяснил, почему Украине нужно изменить главную песнюПо словам Росса, отмечая главный государственный праздник 24 августа, мы всегда будем зависеть и от России, и от Европы, и от США, и даже от Турции (что проявится в будущем).

"Так вот, дабы всего этого избежать, достаточно всего лишь перенести торжества и сделать главным государственным праздником День соборности, который отмечается 22 января. 22 января – под знаком Водолея. А независимость и самодостаточность – это основное свойство Водолея. Если Украина решится на такие перемены, она как государство станет абсолютно независимой и от Запада, и от Востока", - объяснил астролог.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, нужен ли Украине парад в День независимости.

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