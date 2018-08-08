Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем

Несколько сот тысяч просмотров за двое суток набрал выложенный в Сеть видеоролик, на котором водитель маршрутки «Киев – Ровно» во время езды проверяет на экране смартфона свою страницу в социальной сети.

Соответствующее сообщение опубликовал портал «ТСН». Двухминутный видеоролик сняла одна из пассажирок маршрутки. Узнавшее об инциденте руководство фирмы-перевозчика быстро уволило водителя.

Сам мужчина, Анатолий Коток, признался, что ему самому обидно и стыдно за произошедшее. «Я даже не знаю, что я искал в том Facebook. Просто ехал себе потихоньку, листал. И здесь женщина мне сделала замечание. Я молча отложил телефон», − сказал.

Кроме того, поскольку за рулем Коток с 1990-го, оправдывать свою ошибку он не желает вовсе. «Извиняюсь перед пассажирами очень. Я неправ 100%, потому что это влияет на безопасность движения. Перед всей Украиной – нельзя так делать», − сказал мужчина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель маршрутки смотрел порно по ходу движения.