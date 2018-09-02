В ОРДО террористы продолжают аресты и зачистки из-за смерти Захарченко

Террористы задерживают и допрашивают всех едущих из ОРДО мужчин / Online.ua

В оккупированных российско-террористическими войсками районах Донецкой области продолжаются многочисленные аресты и "зачистки" из-за убийства главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко 31 августа.

"Сегодня продолжается у них зачистка, но она вышла за территорию Донецка и продолжается на территории ОРДО", - сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в эфире "112 Украина".

Читайте такжеЗахарченко положили на одном кладбище с террористами "Гиви" и "Моторолой" - росСМИТакже он прокомментировал ситуацию с пропуском людей через линию разграничения.

"Если вчера они не выпускали людей за пределы так называемой "ДНР", то сегодня после вмешательства омбудсмена и дипломатов они вынуждены были начать это делать, но теперь они мужчин задерживают и отправляют в комендатуры на проверку. Уже у меня было с утра два таких случая, потом в обед еще три случая. Ситуация остается напряженной, идут проверки в ОРДО, идут проверки на КПВВ," - отметил Лисянский.

2 сентября в оккупированном Донецке проходит церемония прощания с так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко. Проститься с "вождем" пришли тысячи людей, в том числе очень много военных.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Спецслужбы "Донецкой народной республики" уже назвали произошедшее терактом.

Позднее в "ДНР" рассказали, как уничтожили Захарченко. Взрыв в кафе "Сепар" произошел в тот момент, когда тот заходил в помещение.

Также стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке. По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель, пострадавших 11, из них госпитализированы шесть.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря "ДНР" должны понести заслуженное наказание.

На ликвидацию главаря "ДНР" отреагировали и футбольные фанаты в Сумах. "Захарченко сдох", – написали фанаты на баннере и вывесили его на трибунах.