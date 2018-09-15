"Смена марионеток": эксперт объяснил, как РФ использует убийство Захарченко

Александр Захарченко / Reuters

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков заявил о том, что Россия будет использовать ситуацию вокруг ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко для блокирования дальнейшего переговорного процесса о ситуации на Донбассе.

По его мнению, это также может стать прекрасным поводом для РФ по дискредитации украинского правительства.

"Безусловно, Россия будет максимально использовать эту ситуацию вокруг "ДНР", чтобы блокировать переговорный процесс. Совершенно очевидно, что до парламентских выборов в Украине каких-то кардинальных изменений и решений в рамках "нормандского формата" ожидать не стоит. Россия, очевидно, взяла паузу. Она будет использовать эту ситуацию, с одной стороны, с целью компрометации украинского руководства, а с другой - как формальный повод для блокирования переговоров, где на Москву оказывают все большее давление. Но вряд ли она выйдет из переговорного процесса", - подчеркнул он в интервью "Апострофу".

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Он подчеркнул, что по тому, как складывались события и как выстраивалась хронология этой диверсии, очевидно, кому она выгодна.

"Реакции российского МИД и Следственного комитета были молниеносными, тут же последовало заявление со стороны Владимира Путина. Информационный залп раздался безотлагательно, поэтому можно предполагать, что убийство Захарченко не стало сюрпризом для российской стороны. С большой долей уверенности можно предполагать, что вскоре обнаружат некую "диверсионную группу украинских спецслужб", как это уже бывало ранее. В кукольном театре произошла смена марионеток, поэтому от перестановки слагаемых сумма не изменится. Да и сценарий пьесы тоже вряд ли изменится", - добавил Пашков.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко был уничтожен при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.