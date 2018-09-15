Стали известны подробности нападения в Киеве на судью, который ведет дело об убийствах на Майдане

Мужчина, подозреваемый в нападении на Сергея Дячука, задержан / УНИАН

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, напавшего на судью Святошинского райсуда Сергея Дячука, который занимается делом об убийствах на Майдане в феврале 2014 года.

Нападавшим оказался киевлянин, 1964 года рождения, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По данным ведомства, инцидент произошел на ул. Симиренко, начато производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Судья рассказал правоохранителям подробности случившегося. "... заметил, что у автостоянки разложили костер. Когда вышел на улицу, то увидел, что охранник парковки жег мусора... сделал мужчине замечание, а тот схватил металлическую палку и начал наносить... удары по рукам и голове", — привели сведения служителя Фемиды в полиции.

Ранее сообщалось, что вечером 14 сентября в Киеве неизвестный напал на Сергея Дячука, пострадавший попал в больницу. Нападение было совершено возле дома судьи. Дячук считает, что инцидент связан с его профессиональной деятельностью, поскольку ранее получал угрозы.