На Закарпатье джип с туристами сорвался с горы, все погибли

Внедорожник упал с горы Близница / Фото: ГСЧС

В Закарпатской области с горы Близница сорвался внедорожник с двумя пассажирами. ДТП случилось неподалеку от известной горы Драгобрат.

"15 сентября в 9:40 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в районе горы Близница, вблизи горной долины Драгобрат Раховского района, обнаружен перевернутый внедорожник", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в Закарпатской области.

Сообщил об аварии спасателям турист, который проходил туристическим маршрутом, и увидел в ущелье изуродованный автомобиль. Он забеспокоился о том, что там могут находиться люди, поэтому позвонил спасателям.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух мужчин, ими оказались два киевлянина 1970 и 1991 года рождения.

Напомним, в Ленинградской области РФ произошло лобовое столкновение грузовика DAF и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на украинской регистрации, в результате чего погибли четыре человека.