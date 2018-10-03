Сладости "Рошен", найденные в Крыму, опасно употреблять в пищу - компания

Roshen заявляет, что доступ украинской продукции на российский рыно закрыт еще якобы с 2013 года / telegraf.com.ua

Кондитерская корпорация "Рошен", которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, заявила, что обнаруженную в Крыму ее продукцию употреблять опасно для жизни, так как она... просрочена.

"Обращаемся к украинцам, проживающим в аннексированном и оккупированном Крыму. Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению", – говорится в "открытом письме" компании от 3 октября.

"Срок годности такой продукции закончился как минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья", – заверяют там.

"Последняя продукция на Липецкой фабрике была выпущена еще в первом квартале 2017 года, с тех пор на фабрике ничего не производится. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы, персонал сокращен", - заявила корпорация.

"Ни одно другое предприятие Roshen не производило и не производит конфеты с российскими этикетками... Для продукции Roshen, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт еще с 2013 года", – подчеркивает компания.

Читайте такжеСюрпризы в декларации Порошенко: "Рошен" уже не его, но есть завод в СевастополеВ корпорации обвинили украинские СМИ в том, что те могут "умышленно применять манипулятивные приемы и подавать непроверенную, недостоверную информацию, примером этого является сюжет, который вышел на одном из украинских каналов 2 октября" (имеется в виду сюжет ТСН - "Главред").

"Поэтому чтобы не собирать просроченные конфеты и не распространять фейковую информацию журналистам стоит поехать в российский Липецк и воочию убедиться, что эта фабрика не работает", – резюмировали в президентской корпорации.

Напомним, в оккупированном Крыму обнаружен очень интересный факт - на магазинных полках появились конфеты липецкой фабрики "Рошен". При этом президент Порошенко неоднократно заявлял, что липецкая фабрика "Рошен" не работает, а магазины в оккупированном Крыму не реализуют продукцию компании.