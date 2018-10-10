"Ницой поскакала на канал оккупантов вприпрыжку": политолог объяснил, что прикрывают "мовными" скандалами в Украине

Ницой поругалась с Шуфричем / "Радіо Свобода"

Скандал из-за роли русского языка между Нестором Шуфричем и Ларисой Ницой на телеканале NewsOne – лишь попытка власти прикрыть более насущные проблемы в стране: то, что в Ичне горят склады, в Закарпатье вырубается лес и т.д.

Такое мнение высказал политолог, журналист и шеф-редактор сайта "Хвыля" Юрий Романенко на своем Telegram-канале Romanenko Dreams&Nightmare Show.

"Канал Медведчука зовет к себе Ницой, которая в ряду "полезных идиотов" выполняет задачи России, которую (надо же!) обожает кум Путина Медведчук. А махровая патриотка Ницой вместо того, чтобы проявить гордость и не помогать оккупантам, вприпрыжку скачет на канал оккупантов, чтобы закатить скандал по поводу того, что с ней говорят… на русском", – напомнил он.

И с сарказмом отметил: "Она ж поскакала и не подозревала:) Как такое может быть!!!:))) Никогда такого не было и вот опять:)) Вспоминается, как "Свободу" звали в 2012 на "Интер" и крутили с утра до вечера, как 9 мая они во Львове ветеранов разгоняли, которых Марков оперативно подогнал из Одессы. Ну Манафорт уже рассказал зачем:)))"

По его мнению, подобные скандалы – лишь попытка "замылить глаза" населению, чтобы они отвлеклись и не замечали других проблем в государстве. При этом языковая проблема в Украине – вечная, поэтому использовать ее можно практически в любой момент.

"В общем, если не хочешь ничего менять, то доставай Ницой и К, чтобы перпетум мобиле – мовне питания – вращался бесконечно и бессмысленно долго, пока на воздух взлетают склады боеприпасов, безжалостно вырубаются десятки тысяч га леса, рейдерятся бизнеса и миллионы валят за границу", – резюмировал Романенко.

Ранее сообщалось, что 9 октября у поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыто воздушное пространство, также приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на военном складе — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы на арсенале устроила российская диверсионная группа.

С утра 10 октября спасатели отчитались о ситуации на арсенале. На военном складе продолжают происходить взрывы, отметили в ГСЧС.