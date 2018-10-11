Чиновники из "закарпатского списка" сайта "Миротворец" начали массово подавать в отставку

11 октября 2018, 18:13

Все они попали в этот "лист" благодаря наличию у них запрещенного в Украине двойного гражданства.

В отставку добровольно подали самые сознательные
В отставку добровольно подали самые сознательные

Государственные служащие на Закарпатье, которым "повезло" попасть в список сайта "Миротворец", начали подавать в отставку.

Так, директор школы в Береговском районе Александр Марку написал заявление об увольнении по причине наличия у него венгерского гражданства - параллельно Марку заседает в местном совете, сообщает местное издание Mukachevo.net.

Также заявления на увольнение по собственному желанию написали главный специалист отдела денежных выплат департамента социальной защиты Береговской администрации Жанна Цури и главный специалист департамента экономического развития Эльвира Русин.

Аналогичное заявление готовит директор еще одной Закарпатской школы, Якоб Бейло, который, как и Марку, по совместительству является депутатом.

Все перечисленные чиновники попали в базу "Миротворца", как лица, имеющие незаконное в Украине двойное гражданство.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил что за "кампанией ненависти" в Украине против венгерского государства стоит лично президент Украины Петр Порошенко.

Ранее украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из более чем 300 фамилий под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины". В него вошли депутаты и чиновники Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского. Позднее сайт обновил свой список, расширив его до более, чем 500 человек.

При этом сам Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки венгерским государством "антиукраинских нападений".

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

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