В этом году ВСУ получили 200 "Стугн" и три тысячи ракет к ним - КБ "Луч"

Больше двух сотен "Стугн" подкрепили мощь ВСУ / фото: http://5.ua

В текущем, 2018 году, Вооруженные силы Украины получили 200 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов "Стугна" и около 3 тысяч ракет к ним.

"Отзывы неплохие, в том числе от руководства Генштаба и Сухопутных войск. Но, к сожалению официальной оценки работы нашего вооружения нет", - в интервью Цензор.НЕТ рассказал Олег Коростелев, генеральный директор крупнейшего в Украине разработчика высокоточного оружия, киевского КБ "Луч".

"Могу отметить, что отзывы военных, которым приходилось использовать эту технику – положительные", - подчеркнул он.

Коростелев отметил, что ВСУ уже приняли на вооружение 200 ПТРК "Стугна" и получили 3 тысячи ракет к ним, и жалоб пока что нет.

Ранее "Главред" сообщал, что ВСУ приняли на вооружение украинский ракетный комплекс "Корсар", который называют аналогом Javelin.