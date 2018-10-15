Синоптики рассказали, где в Украине ждать до +25 градусов: карта прогноза погоды

В Киеве синоптики обещают небольшую облачность.
В Украине в первый день недели, 15 октября, осадки не прогнозируются, воздух днем прогреется до +25 градусов.
По данным Укргидрометцентра, на всей территории страны ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся от +18 до +25 градусов, ночью от +2 до +10 градусов.
При этом в Киеве синоптики обещают небольшую облачность, днем температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.
Напомним, синоптики обещали, что октябрь в Украине будет теплым.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.