Синоптики рассказали, где в Украине ждать до +25 градусов: карта прогноза погоды

В Украине прогнозируют сухую погоду / dozor.kharkov.ua

В Украине в первый день недели, 15 октября, осадки не прогнозируются, воздух днем прогреется до +25 градусов.

По данным Укргидрометцентра, на всей территории страны ожидается небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся от +18 до +25 градусов, ночью от +2 до +10 градусов.

Прогноз погоды на 15 октября / meteo.gov.ua

При этом в Киеве синоптики обещают небольшую облачность, днем температура воздуха составит от +18 до +20 градусов, ночью от +3 до +5 градусов.

Напомним, синоптики обещали, что октябрь в Украине будет теплым.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.