В ООН заявили о проблемах с человеческим достоинством у украинских чиновников

Янтомас Химстра

Директор Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Янтомас Химстра заявил, что около 40 процентов украинских чиновников не считают человеческое достоинство важным при их работе.

"Когда госслужащих (в Украине) спрашивают об их ценностях, таких как человеческое достоинство и равенство, 40 процентов из них считают, что "они являются не очень важны" в их работе", - приводит слова Химстры УНН.

По его словам, не лучше у украинских госслужащих дело обстоит с толерантностью.

"Когда их (чиновников) спрашивают о толерантности, необходимости предоставлять государственные услуги на равной основе всем сторонам, например бывшим заключенным, ромам, людям с нетрадиционной (сексуальной) ориентацией, людям, которые говорят на другом языке, то оказывается, что с этим госслужащие имеют проблемы", - отметил Химстра, подчеркнув важность внедрения европейских стандартов в сфере госслужбы в Украине.

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Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что россияне хотят вызвать у мира усталость от Украины.

По его словам, то, что "историю о тотальной коррупции в Украине популяризируют за рубежом", не обходится без участия России. И это делается для того, чтобы сформировать негативный имидж Украины.

"Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать - это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс", - сказал премьер.