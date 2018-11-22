Беспредел на Кировоградщине: полицейские выкрали и избили подростка

В Кировоградской области полицейских обвинили в избиении / УНИАН

В Кировоградской области полицейские выкрали и избили подростка.

Происшествие случилось в поселке Александровка, где местые правоохранители прямо на улице заломали руки 16-летнему парню и силой доставили в отделение.

Как потом выяснилось, потерпевшего якобы перепутали с угонщиком автомобиля, говорится в сюжете ТСН.

Как рассказали очевидцы, к парню подошли мужчины в штатском, бросили его в машину и увезли в неизвестном направлении. Уже спустя полчаса школьника привезли обратно.

"Муж сразу же подбежал к этим людям. Они начали извиняться. "Мы не того человека схватили. Мы искали угонщика автомобиля и так получилось, что ваш ребенок попался", - рассказала мать потерпевшего.

Женщина заявила, что сына парня вернули всего в синяках. Она уже написала заявление в полицию, но правоохранителей, которые били его сына, даже не были отстранены от работы.

Местные жители называют ситуацию беспределом говорят, что к правоохранителям в поселке уже накопилась масса вопросов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах полицейский жестоко избил водителя из-за неправильной парковки.