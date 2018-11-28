Официально и окончательно. Кабмин утвердил передачу Андреевской церкви Вселенскому Патриархату

Андреевская церковь / УНИАН

Члены Кабмина утвердили постановление о передаче Андреевской церкви в столице Украины в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

"Передать в постоянное бесплатное пользование Представительству двора Вселенского патриархата в Украине объекты недвижимого имущества - Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская" (Киев, Андреевский спуск,23) согласно с перечнем, который прилагается", − сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале украинского правительства.

В постановлении четко указывается, что Вселенскому патриархату в пользование передается основное помещение церкви, купольная часть и стилобат (верх ступенчатого цоколя религиозного сооружения − "Главред") на первом и втором этажах здания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что неизвестные швырнули несколько бутылок с коктейлями Молотова в Андреевскую церковь. Некоторые эксперты связали такую ситуацию с тем, что президент Порошенко принял решение окончательно передать здание церкви Вселенскому патриархату.