В российском МИД считают Россию защитницей Европы от украинской агрессии

Мария Захарова снова поражает мир своими высказываниями\

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что Россия защищает Европу от агрессии и терроризма.

"После того, как Порошенко заявил о том, что "Россия якобы намеревается захватить Мариуполь и Бердянск", можно с уверенностью сказать, перефразируя его же изречение: это именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", - написала Захарова в воскресенье в Facebook.

При этом она считает, что агрессия и терроризм исходят от... Украины.

"Ведь именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм как национальная идея, диктат силовиков, отсутствие механизмов общественного контроля, деградация институтов власти", - считает она.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов "Большой двадцатки". Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявил, что Киев мог устроить "провокацию" в Азовском море специально ради отмены встречи президентов России и США на саммите G20 в Аргентине.

Читайте такжеТрамп и Путин могут встретиться на следующем саммите G20 - КремльНапомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.