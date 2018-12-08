"Несогласных — в автозаки": журналист спрогнозировал, когда Россия вернет Крым Украине

РФ вернет Крым Украине, когда новый российский лидер захочет нормализовать отношения с Западом, сообщил журналист / Фото: REUTERS

Публицист, журналист Виталий Портников считает, что, когда новый лидер Российской Федерации решит вернуть захваченный Крым Украине ради нормализации отношений с Западом и "вечной дружбы с братской страной", несогласных людей будут "паковать" в автозаки.

В день передачи украинского полуострова рейтинг российского "правителя" взлетит до небес, написал аналитик в статье для Экспрессо.

"Когда очередной российский хозяин населения решит вернуть Крым Украине ради нормализации отношений с Западом и "вечной дружбы с братской страной", коммунистов, если они еще будут существовать к тому времени, будут разгонять нагайками…", — спрогнозировал автор.

По его словам, "рейтинг правителя в день передачи Крыма Украине взлетит до небес, и радостный плач на митинге в Москве сольется в общем хоре с радостным плачем в свободном украинском Севастополе — "Как хорошо! Как правильно!" — отметил журналист.

Читайте такжеСуд в Гааге назвал вторжение РФ в Крым международным вооруженным конфликтомПортников полагает, что "с круглыми от изумления глазами будут ходить на этом митинге национального единения только иностранные журналисты, которые попытаются понять, с чего вдруг такая радость".

"Но услышат в ответ всегдашнее: "зато у нас дружба с любимой Украиной", "зато у нас — инвестиции", "вы — провокатор", "Россия — щедрая душа". И самое главное — "Крым — не наш!" — добавил публицист. Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.