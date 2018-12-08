"Ночной плюс": в Киеве ощутимо потеплеет — синоптики

В Киеве в воскресенье ночью ощутимо потеплеет, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в ночь на воскресенье, 9 декабря, максимальная температура воздуха составит +1 (8 числа максимум ожидался -4).

Ночью и днем в столице ожидается мокрый снег с дождем, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 9 декабря днем в городе температура будет +1…+3 градуса. Ветер прогнозируется южный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье ночью ощутимо потеплеет, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что, по предварительным прогнозам, 11-12 декабря в Украину с юго-запада ворвется активный циклон, в большинстве областей усложнится погода.