Захват украинских моряков: в УПЦ МП ответили на просьбу Порошенко

Митрополит Онуфрий / УНИАН

УПЦ МП обращалась к российским властям по вопросу об освобождении захваченных украинских моряков, однако ответа пока не получила.

Таким образом глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент прокомментировал обращение президента Украины Петра Порошенко к митрополиту Онуфрию с такой просьбой.

"Собственно говоря, участие церкви в процессе возврата наших солдат, которые находятся на неподконтрольной Украине территории и в России, происходит постоянно.

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Блаженнейший не раз обращался с такими просьбами к патриарху Кириллу, и по церковной линии происходят переговоры, чтобы можно было гуманитарным способом вернуть всех граждан Украины на нашу территорию", - подчеркнул он.

Вместе с тем архиепископ Климент признал, что результатов обращения в Москву об освобождении украинских моряков нет, передает tass.ru.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что отказывается разговаривать с Порошенко из-за того, что "не хочет принимать участие в избирательной кампании украинского президента".