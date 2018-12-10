РФ перебросила в Крым свой новейший корабль с ракетным комплексом

МРК "Орехово-Зуево"

РФ ввела в состав Черноморского флота в аннексированном Крыму свой новейший малый ракетный корабль "Орехово-Зуево".

Об этом сообщает ТАСС.

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" является многоцелевым кораблем, седьмым в модернизированной серии "Буян-М" и вторым, построенным для Черноморского флота.

Назначение кораблей - охрана и защита морской экономической зоны.

Корабли этого проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим российским ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

В пятницу, 7 декабря, сообщалось, что корабль завершил испытания и впервые прибыл в оккупированный РФ Севастополь, где будет базироваться.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.