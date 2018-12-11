Порошенко прокомментировал обвинение украинских моряков в РФ

Президент Украины Петр Порошенко

Обвинение украинских моряков, задержанных 25 ноября российскими пограничниками в Керченском проливе, является "фарсом" и "спектаклем".

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем продолжать борьбу, чтобы вытащить украинских моряков из тюрем России. Уверен, будет разыгрываться спектакль с якобы уголовной ответственностью за нарушение границы, но весь мир признает: Крым - это Украина и территориальные воды - украинские. Эти обвинения - фарс", - сказал он.

Ранее Минюст РФ заявил, что ходатайство Украины о применении обеспечительных мер при рассмотрении дела о задержании 24 украинских моряков основано на "домыслах" и "спекуляциях", а Киев допустил некоторые "процессуальные дефекты" при подаче заявления.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.