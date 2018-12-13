В Киеве прошла презентация книги экс-замдиректора ЦРУ по операциям Девайна "Удачная охота"

В Киеве в помещении Национальной библиотеки Украины им. Ярослава Мудрого состоялась презентация книги "Удачная охота" авторства экс-заместителя директора ЦРУ по операциям Джека Девайна.

В книге рассказывается о важнейших тайных операциях ЦРУ, в которых под руководством Джека Девайна в разных уголках планеты участвовали тысячи агентов.

Джек Девайн прибыл в Украину по приглашению руководителя фонда "Украина XXI века" Богдана Губского. Целью визита по его словам была необходимость реального изучения ситуации о событиях в Украине и донесения этой информации до американской общественности. Это даст возможность бороться с российскими технологиям фейк-ньюс против Украины.

Во время встречи, на которой присутствовали украинские политики, эксперты, журналисты и общественные активисты, Джек Девайн ответил на ряд вопросов.

Украина и Путин . Украина - это большая стратегическая ошибка России, через которую она все больше и больше изолируется, превращаясь в страну-изгоя. Путин использует старую стратегию, которая была еще до коммунизма, и она вряд ли может иметь успех в современном мире. Путин рискует и создает более опасные ситуации, чем те, которые были в условиях холодной войны.

По событиям в Азовском море 25 ноября 2018 . Не нужно доводить до конфронтации, в которой вы не в состоянии победить, но помните о хорошем боксерском правиле - всегда стоит бить сильнее, чем позволяет ваш вес.

Америка сразу отреагировала на конфликт в Азовском море. Были направлены разведывательные самолеты и будет увеличено присутствие военных кораблей в Черном море, и в дальнейшем эта поддержка будет расти.

Относительно попыток России вмешаться в ход президентских выборов 2016 года в США . Хороший стратег должен продумывать, какова будет стоимость тех или иных действий, направленных против Америки. Новые факты,которые открываются, (относительно попыток вмешательства в выборы) уменьшают возможности для диалога с Россией. Для танго нужны двое. И "республиканцы", и "демократы" смотрят на Путина все с меньшей симпатией. То же самое происходит в Европе. Дует ветер перемен.

Проблема Крыма . Знаю о вашей сложной истории, были такие времена, когда на Украину ежегодно нападали, и это такой народ, который в состоянии выдержать испытания. Большая ошибка, что украинцы могут забыть свою историю. Нельзя просто так взять и включить Крым в состав России, думаю долго это не продержится.

Отравление в Солсбери . Это было сделано, чтобы донести определенный месседж, который заключается в том, что если вы представляете ,мы можем вас найти. Это старый подход, и это подтверждает тот факт, что Путин плохой стратег.

Справка: Джек Девайн - участник и руководитель тайных операций - переворот в Чили, "операция" Циклон ", которая привела к военному поражению СССР в Афганской войне 1980-х годов," Иран - контрас ", охота на наркоторговца Пабло Эскобара.

Руководил Центром по борьбе с наркотиками и латиноамериканским отделом ЦРУ.

Возглавлял в разные годы бюро ЦРУ в Европе.

Как заместитель директора ЦРУ по оперативной работе Джек Девайн руководил тайными ,в которых по всему миру участвовали тысячи агентов.Член Совета США по международным отношениям. Президент международной разведывательно-следственной кампании The Arkin Group.

Книгу напечатало "Издательство Фолио".