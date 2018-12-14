Стоит ли ставить ветровики на автомобиль? реклама

14 декабря 2018, 12:46

Магазин Digital Designs предлагает ветровики на широкий модельный ряд авто.

Ветровики (дефлекторы) на боковые окна – это функциональная деталь тюнинга.

Они позволяют не только придать машине уникальный внешний вид, но и существенно сократить расходы на ее обслуживание.

Преимущества установки ветровиков

Если ветровики не входят в комплектацию автомобиля, имеет смысл установить их самостоятельно. Дефлекторы на окнах:

  • улучшают обзор с водительского места. В дождливую или снежную погоду боковые стекла обычно сильно загрязняются. Водителю приходится прикладывать массу усилий, чтобы полностью контролировать ситуацию на дороге. Использование дефлекторов позволяет стеклам по бокам оставаться чище;
  • позволяют более эффективно проветривать салон. Если водитель или пассажиры курят во время движения, даже при открытых окнах ветер возвращает дым и пепел обратно в салон. Ветровики этому препятствуют;
  • защищают водителя от сильного встречного ветра, осадков при езде с опущенным стеклом. В экстремальных погодных условиях часто это необходимая мера, чтобы окна не запотевали.

Наличие дефлектора на окнах автомобиля не влияет на его безопасность или аэродинамику.

Виды дефлекторов на окна

Тюнингуют автомобили вставными ветровиками или клеящимися на стекла.

Вставные ветровики выглядят привлекательнее и аккуратнее. Однако их установка может навредить системе стеклоподъемника, поскольку она не рассчитана на наличие каких-либо предметов между стеклом и уплотнителем. Вставные дефлекторы могут вызвать проблемы с закрыванием окон, а сам стеклоподъемник рискует выйти из строя гораздо раньше положенного времени.

Чтобы предотвратить такую неприятность, многие производители вставных дефлекторов стачивают кромку своих изделий.

Клеящиеся ветровики устанавливаются в течение 10 минут, не требуют спецоборудования для монтажа и не повреждают поверхность машины. Из рисков здесь можно отметить только некачественный скотч, на котором дефлектор не будет держаться.

Ветровики в магазине Digital Designs

Если вы решили дополнительно защитить свой автомобиль или придать ему стильный внешний вид, магазин Digital Designs предлагает ветровики на широкий модельный ряд авто https://ddaudio.com.ua/deflektory-okon.html, изготовленные из:

  • пластика;
  • поликарбоната;
  • оргстекла;
  • полистирола.

В наличии варианты различного цветового оформления, комбинации с хромом и нержавейкой.

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