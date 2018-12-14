Спецслужбы РФ используют аккаунты украинцев накануне выборов – СБУ

Аккаунты украинцев оказались под угрозой / Фото: REUTERS

В Службе безопасности Украины выявили попытки массового использования российскими спецслужбами украинского сегмента социальных сетей для вмешательства в предстоящие выборы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, одним из исполнителей является "Агентство интернет исследований", которое причастно к разведывательно-подрывной деятельности РФ и вмешательствам в избирательные процессы многих демократических стран мира.

В ведомстве выявили массовые случаи коммерческих предложений гражданам Украины от "российской фабрики троллей". Украинцам за финансовое вознаграждение предлагают предоставить временный доступ к аккаунтам Facebook и Twitter для "якобы распространения через них таргетинговой рекламы и продвижения коммерческих интересов".

"На самом деле полученные представителями страны-агрессора права доступа к аккаунтам украинцев в социальных сетях будут использованы спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности, манипулирования общественным сознанием, вмешательства в предвыборные процессы, а также распространения антиукраинских материалов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в государстве", - сказано в сообщении СБУ.

В ведомстве предостерегли украинцев от подобного сотрудничества, поскольку ответственность за неправомерные действия будет нести владелец аккаунта.

Как ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины узнали о намерениях злоумышленников организовать на территории нашей страны провокации накануне и в ходе Объединительного собора, на котором должна быть создана поместная Украинская православная церковь.