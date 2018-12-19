"Друзья для всех, но вам бойкот": Белорусская церковь запретила своим православным знаться с ПЦУ

БПЦ выступила против ПЦУ / Сайт БПЦ

Православным белорусам запретили участвовать в богослужениях независимой Православной церкви Украины.

Как рассказал официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин, позиция Белорусской православной церкви по существованию ПЦУ полностью совпадает с позицией РПЦ. И налаживать контакты с новой Церковью Украины в Беларуси не собираются.

Читайте также"У РПЦ влияние лишь в странах, где стоят войска РФ": Церковь еще одной страны выступила против Томоса для Украины"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. О никаких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью", – цитирует Радио Свобода представителя БПЦ.

По его словам, к ПЦУ в православной Беларуси относятся "как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам".

Таким образом, отметил отец Сергей, канонические и литургические отношения Белорусская православная церковь имеет исключительно с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Как известно, в Минске независимую церковь Украины назвали "раскольнической". В БПЦ заявили, что сотрудничать отныне с православным Киевом не намерены.

В середине октября Белорусская церковь вслед за РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Синод впервые собрался в Минске для принятия исторического решения.

Ранее митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) официально объявил о своем переходе в Православную Церковь Украины.

Также появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП. Перед собравшимися выступил митрополит Симеон.

Напомним, примкнувших к новой украинской церкви иерархов УПЦ МП предали анафеме. Синод запретил архиереям священнослужение.

Как сообщалось, что винницкие священнослужители из-за томоса взбунтовались против своего архиерея Симеона. Фотокопия результатов собрания священнослужителей была опубликована в украинских СМИ.