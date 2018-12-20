На Волыни запретили использовать в сфере культуры русский язык

Русский язык на Волыни отныне - табу / фото: 1news.az

В Волынской области депутаты областного совета проголосовали за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории региона.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - говорится в решении сессии облсовета, которое было утверждено 20 декабря.

Депутаты также приняли решение создать рабочую группу, которая будет систематически проводить разъяснительную работу среди жителей, предприятий и организаций области в связи с запретом культурного продукта на русском языке.

Облсовет рекомендовал местным органам самоуправления в населенных пунктах Волынской области также ввести мораторий на использование продукции в сфере культуры на русском языке.

Как известно, в конце сентября подобный запрет был введен во Львовской области, а в конце октября - в Житомирской, а также в Тернопольской и Ивано-Франковской.