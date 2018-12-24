Значок на путинском пиджаке: политолог спрогнозировала реакцию Кремля на резолюцию ГА ООН по Крыму

24 декабря 2018, 06:01

Лилия Шевцова указывает, что аннексия Крыма стала подтверждением державности России и ее "права играть на мировом поле, нарушая правила".

Крым
Крым / Reuters

Москва скорее всего проигнорирует принятые Генассамблеей ООН резолюции по аннексированному Крыму, однако сам по себе документ важен, поскольку определил позицию развитого мира.

Такое мнение высказала российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова в чате на Главреде.

"Генассамблея, и Совет Безопасности не являются органами, которые имеют потенциал для того, чтобы заставить то или иное государство подчиниться своей воле. У них нет средств для того, чтобы свои решения сделать обязательными для выполнения. А тем более навязать свою волю ядерному государству и члену Совбеза, который парализует его решения", - отмечает Шевцова.

Читайте такжеМилитаризация Крыма, Черного и Азовского морей: Генассамблея ООН приняла украинскую резолюциюПо ее словам, в вопросе Украины Кремль уже не может отступить, даже несмотря на санкции и их расширение.

"Согласие на свободный дрейф Украины в сторону Европы будет отказом от державности, которая является становым хребтом российского самовластия. Державность означает, прежде всего, сферы влияния. Бегство Украины воспринимается, как бегство российской периферии - ибо украинцы все еще воспринимаются, как часть российского народа", - говорит эксперт, добавляя, что президент РФ Владимир Путин не может позволить себе признать поражение, так как это будет означать удар по его легитимации, как суверена.

По мнению Шевцовой, Кремль проигнорирует эту резолюцию Генассамблеи.

"И тем не менее, эта резолюция важна, как тест, который определил позицию развитого мира. И она может служить предупреждением для российской "партии войны". Крым стал для президента Путина его вкладом в российскую историю. Новым фактором его личной легитимации. Подтверждением патриотизма путинской эпохи. "Значком" на путинском пиджаке. Он, видимо, искренне верит в "историческую справедливость" и "возвращение земель". Даже если Россия дорого платит за эту веру. Даже если россияне уже не хотят платить своим жизненным уровнем за Крым", - говорит она.

Читайте такжеСудьба Крыма в руках УкраиныПолитолог указывает, что аннексия Крыма стала подтверждением державности России и ее "права играть на мировом поле, нарушая правила".

"Путин никогда не согласится с возвращением Крыма. Это будет аннигиляция его лидерства. Даже те российские политики, которые оппонируют Путину, предпочитают искать "гибкие" решения проблемы Крыма. Почему?  Да потому что не хотят терять поддержку населения, которое в массе все еще поддерживает приватизацию Крыма. Хотя и не хочет за нее платить. Сейчас "Крым" - это российский национальный интерес", - считает Шевцова.

По ее словам, судьба Крыма во многом будет зависеть от успехов Украины. "Вы представляете, что будут думать крымчане, гладя на Украину, которая превращается, скажем, в новую Испанию? Судьба Крыма и Донбасса во многом будет зависеть от успеха новой Украины", - заключила она.

Читайте также"Пустышка": оккупанты отличились едким комментарием из-за резолюции ГА ООН по КрымуРанее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждаются нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Резолюцию поддержали 65 стран, включая США и большинство стран Евросоюза, против - 27, 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 стран.

Так называемый депутат "госсовета" аннексированного Крыма Владислав Ганжара назвал резолюцию "пустышкой".

Президент Петр Порошенко назвал принятие резолюции четким сигналом международного сообщества России.

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Россия Украина Крым Генассамблея ООН Лилия Шевцова
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