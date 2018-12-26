ГПУ засекретила решения по инциденту в Керченском проливе

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Военная прокуратура засекретила судебные решения по инциденту в Керченском проливе.

Об этом сообщили Украинские новости.

"Информирую, что 3.12.2018 военной прокуратурой региона вынесено постановление о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования путем ограничения пользователей реестра Государственной судебной администрации Украины в доступе к судебным решениям, принятым в уголовном производстве", - приводит агентство ответ прокуратуры на соответствующий запрос.

Ранее Минобороны Украины засекретило приказ об отправке украинских кораблей из Одессы в Мариуполь, которые 25 ноября были атакованы и задержаны вместе с экипажами российскими пограничниками неподалеку от Керченского пролива якобы за нарушение границы РФ.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения. Москва считает случившееся провокацией украинской стороны.

В связи со столкновением СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение. Петр Порошенко заявил, что не намерен просить о его продлении.

"Это мое принципиальное решение, оно обсновывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась", - сказал он на заседании СНБО.