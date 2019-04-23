"Материальную помощь урежем ": Комаровский рассказал, кем будет работать при Зеленском-президенте

Комаровский рассказал, кем будет работать при Зеленском-президенте / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

После того, как будущий президент Украины Владимир Зеленский представил свою команду, в которую вошел и знаменитый доктор Евгений Комаровский, на врача полился поток оскорблений, а боты начали свою атаку.

При этом сам Комаровский у себя в Facebook уже сообщил, что министром становится не планирует.

"Не кормите троллей вашими эмоциями, – призвал он своих подписчиков. – Наша команда надеется на то, что после выборов им (троллям) урежут материальную помощь и они затихнут сами по себе. Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом".

А у Зеленского, с которым у них "10 лет добрых дружеских отношений", Комаровский – просто советник в области медицины.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Ранее у Зеленского анонсировали разоблачения в оборонке. Иван Апаршин рассказал о новых данных по трагическим эпизодам войны на Донбассе.

Кроме того, у Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении. В ЗеКоманде пообещали дать шанс Назару Холодницкому и Артему Сытнику.

Также Зеленский рассказал о новых кадровых назначениях. В частности, уже пообещал уволить нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, добавив, что "это касается не только господина Луценко".

Напомним, Зеленский рассказал, что сделает на посту президента в самую первую очередь. Среди прочего он анонсировал свою поездку по всей Украине.