4-летний мальчик замерзал, пока его мать валялась под домом: детали ЧП во Львове

К правоохранителям обратились неравнодушные граждане / УНИАН

Во Львове патрульным удалось спасти 4-летнего ребенка благодаря неравнодушию граждан.

Посреди ночи патрульный автомобиль остановили люди и рассказали, что возле одного из домов стоит маленький мальчик у матери в беспомощном состоянии, сообщили в полиции.

"Мальчик в возрасте примерно 4 лет очень замерз. Его мама лежала на земле и была в сильном состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия вызвали скорую помощь", - сообщили в полиции.

Ребенка на осмотр направили в медицинское учреждение. После этого совместно с работниками ювенальной превенции парня устроили в приют.

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Ранее мы рассказывали, что в Днепре разгорелся скандал в школе №29. По словам родителей, учительница вела уроки у второклассников в состоянии алкогольного опьянения. Причем употребляла спиртное прямо в учебном заведении. Еще и поднимала руку на детей.

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