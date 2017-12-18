Жители почувствовали на себе дух "русского мира". Жебривский рассказал о последствиях обстрела Новолуганского

В поселке полностью сгорели три дома, отметил глава Донецкой ОВГА.
Боевики обстреляли поселок Новолуганское (находится на Светлодарской дуге) из реактивных систем залпового огня "Град", на жилой сектор упало не менее 15 снарядов, повреждены 20 домов и общежитие, пострадали четыре человека.
Жители населенного пункта почувствовали на себе дух "русского мира", написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
"Обнаружены восемь домов с прямым попаданием снарядов: три из них сгорело, два потушили... Пострадали четыре человека: две женщины и двое мужчин. Им оказывают помощь в бахмутской и светлодарской больницах. Один человек пострадал сильно — его сейчас оперируют", — отметил чиновник.
Ранее в штабе АТО сообщили, что 18 декабря около 17:00 боевики из захваченной Горловки обстреляли Новолуганское из реактивных систем залпового огня, есть жертвы среди мирных жителей.