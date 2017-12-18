Жители почувствовали на себе дух "русского мира". Жебривский рассказал о последствиях обстрела Новолуганского

Боевики обстреляли поселок Новолуганское (находится на Светлодарской дуге) из реактивных систем залпового огня "Град", на жилой сектор упало не менее 15 снарядов, повреждены 20 домов и общежитие, пострадали четыре человека.

Жители населенного пункта почувствовали на себе дух "русского мира", написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Обнаружены восемь домов с прямым попаданием снарядов: три из них сгорело, два потушили... Пострадали четыре человека: две женщины и двое мужчин. Им оказывают помощь в бахмутской и светлодарской больницах. Один человек пострадал сильно — его сейчас оперируют", — отметил чиновник.

Ранее в штабе АТО сообщили, что 18 декабря около 17:00 боевики из захваченной Горловки обстреляли Новолуганское из реактивных систем залпового огня, есть жертвы среди мирных жителей.