В Севастополе жестоко расправились с активисткой "русской весны" на Донбассе

В аннексированном Россией Севастополе зверски убили активную участницу так называемой "русской весны" на Донбассе Викторию Макарову.

По предварительной информации, женщину убили, когда она возвращалась домой. У нее осталось двое несовершеннолетних детей, муж находится на Донбассе в рядах террористов, передают "Новости Крыма".

По данным "Союза добровольцев Донбасса г. Севастополь" пока еще не найден. Сейчас организация собирает средства на похороны Макаровой. Возможные версии, причины и обстоятельства произошедшего пока не комментируют, ссылаясь на то, что расследованием занимается следственное управление Следственного комитета России по Севастополю.

Следком подтвердил факт убийства жительницы Севастополя Виктории Макаровой. Об этом сообщила руководитель пресс-службы СК по Севастополю Ольга Постнова. "Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 (убийство)", — подчеркнула она в комментарии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе оккупантам предложили убираться в Россию.